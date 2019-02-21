Ученые завершили чипирование белых медведей на Новой Земле

АРХАНГЕЛЬСК, 21 февраля. /ТАСС/. Группа ученых завершила чипирование белых медведей на архипелаге Новая Земля (входит в состав Архангельской области) для дальнейшего наблюдения за животными. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин.

С 9 по 19 февраля на Новой Земле действовал режим ЧС из-за нашествия белых медведей. В районе поселка Белушья Губа было замечено более 50 животных, отмечались случаи их агрессивного поведения и проникновения в жилые помещения. Среди возможных причин называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок. 14 февраля для решения проблемы на архипелаг прилетела группа ученых и экспертов, сформированная Росприроднадзором, в ее составе специалисты института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, национального парка "Русская Арктика" и Росприроднадзора.

"Группа ученых, сформированная Росприроднадзором, завершила работу в полном объеме. При наличии погоды они сегодня вылетят с Новой Земли. Ученые провели чипирование белых медведей и выработали комплекс рекомендаций, как в дальнейшем сосуществовать рядом с этими хищниками. Мы живем с ними бок о бок и надо избегать конфликтов", - сказал ТАСС Мусин.

Ошейники и метки

Как пояснил Мусин, ученые получили разрешение на обездвиживание пяти белых медведей. "На одну медведицу они надели GPS-ошейник. Надеть ошейник можно только на медведицу из-за строения шеи - на медведя никак, - сказал глава Новой Земли. - Чтобы вести дальнейшее наблюдение, сигнал будет передаваться, и можно будет отслеживать перемещения".

Еще четырех медведей чипировали и нанесли им метки специальной краской. "Краска безвредна. В дальнейшем можно будет по этим меткам их идентифицировать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у ученых даже возникли проблемы с поиском медведей. "Четырех медведей нашли, а еще одного никак не получалось обнаружить. Медведи, как только на море установился лед, ушли к привычным местам охоты. Сейчас в непосредственной близости от населенных пунктов держатся один-два медведя, как это обычно и было", - отметил Мусин.

Рекомендации по предотвращению конфликтов

Как сообщил глава Новой Земли, ученые разработали перечень рекомендаций, как вести себя при массовом нашествии белых медведей. "Ситуация будет повторяться, потому что происходят климатические изменения. Когда на море нет льда, медведям негде охотиться, и они идут к жилью, поэтому я могу предположить, что подобные нашествия, как было у нас в декабре-январе, произойдут вновь", - сказал Мусин.

По словам собеседника агентства, часть рекомендаций уже реализуется. "Они посоветовали расширить то, что мы уже делаем: оборудовать временные места накопления отходов, расширить систему видеонаблюдения. Мы это уже делаем, в частности, закупаем контейнеры для ТКО закрытого типа", - отметил он.

Как сказал Мусин, эксперты рекомендовали сформировать на архипелаге специальную структуру по предотвращению конфликтов с белыми медведями. "Это очень важно. Они рекомендовали обратиться в правительство Архангельской области, Министерство обороны РФ и Минприроды России с предложением организовать отдельную структуру на Новой Земле со штатом не менее двух единиц, которая занималась бы предотвращением конфликтом с белыми медведями. Такой структуры у нас сейчас нет, мы работаем собственными силами", - добавил он.

Ранее ТАСС сообщал, что мусоросжигающая установка будет построена на архипелаге Новая Земля в 2020 году, на четыре года раньше, чем планировалось изначально, что поможет, в частности, решению проблемы с нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов. Открытая свалка твердых коммунальных отходов, которая находится вблизи поселка Белушья Губа, также будет ликвидирована к 2020 году.