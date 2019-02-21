Песков: ситуация с дизентерией в детсадах Москвы была купирована "достаточно оперативно"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, ситуация с возникновением вспышки дизентерии в детских садах Москвы была оперативно урегулирована и нет необходимости брать расследование этого дела под особый контроль Следственного комитета, который занимается этим вопросом в обычном режиме.

"Поскольку имели место случаи отравления, насколько я знаю, там Следственный комитет и так в обычном режиме занимается этим вопросом, - сказал он. - Но в целом, что касается ситуации, то она была достаточно оперативно урегулирована, источник этой ситуации определен и купирован". По мнению Пескова, дальнейшие комментарии нужно получать уже не от представителей Кремля.

При этом пресс-секретарь российского лидера рассказал, что в Кремле "в курсе" и "видели сообщения". "Весьма оперативно приняты все меры, был установлен источник некачественной продукции, - констатировал он. - Это предприятие в Липецке, насколько я знаю, там произошел какой-то сбой и пошла продукция не соответствующая стандартам, что и стало причиной этой ситуации". Песков сделал особый акцент на том, что "были экстренно приняты все меры и в данном случае ситуация абсолютно нормализована".

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), члены организации попросили главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под свой контроль расследование случаев дизентерии в дошкольных учреждениях Москвы, которые произошли в декабре 2018 года. Как сообщалось ранее, очаги кишечной инфекции, в том числе дизентерии, были зарегистрированы в семи детских садах на юго-востоке Москвы в конце декабря 2018 года, заразились 127 человек. В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзор тогда установил, что источником болезни мог быть творог, который производился на предприятии в Липецкой области. Суд постановил остановить творожную линию этого заведения. По данным Роспотребнадзора, с 27 декабря 2018 года новых случаев заболевания кишечной инфекцией не было.