Times: полиция подозревает в причастности к инциденту в Гатвике сотрудника аэропорта

ТАСС, 21 февраля. Британская полиция полагает, что к инциденту в декабре 2018 года в Гатвике, когда аэропорт прекратил работу в связи с появлениям беспилотников над ВПП, причастен его сотрудник. Об этом сообщает в четверг газета The Times со ссылкой на информированные источники.

К такому выводу правоохранительные органы пришли, по данным издания, в результате тщательного расследования, собрав 130 свидетельских показаний. На основе опроса более 1 тыс. человек - "от руководителей до рядовых сотрудников" - они пришли к выводу о том, что "управлять дроном мог лишь тот человек, который прекрасно знал расположение" видеокамер.

Согласно их информации, управлявший БПЛА как бы "скрывал" его между зданиями и сооружениями, где его "не могли сфотографировать диспетчеры из-за запрета на мобильные телефоны" и не могли засечь видеокамеры. "[Управлявший беспилотником] знал эти слепые зоны, где его нельзя засечь, - заявил изданию информированный источник. - Это был кто-то, кто действительно хорошо знал Гатвик, кто там работает или работал".

Возможно, это был недовольный чем-то сотрудник, добавил он.

Именно эта версия "сейчас выходит на первый план", уточнило другое информированное лицо. Причем, согласно версии, злоумышленник мог это делать из-за пределов воздушной гавани, расположенной в 46 км к югу от Лондона.

Аэропорт Гатвик, ежегодно обслуживающий более 45 млн пассажиров, прекратил работу вечером 19 декабря в связи с сообщениями о появлении двух беспилотников над ВПП. Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани других городов Великобритании и Европы. На следующий день Гатвик вообще не принимал и не отправлял самолеты и заработал в ограниченном режиме только утром 21 декабря. Было отменено около тысячи авиарейсов и нарушены предрождественские планы 140 тыс. пассажиров.