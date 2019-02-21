Путин утвердил ратификацию соглашения с Белоруссией о безвизовом въезде для болельщиков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Белоруссией, предусматривающего безвизовый въезд для зрителей международных спортивных мероприятий, которые оформили так называемый паспорт болельщика (Fan ID). Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Соглашение, подписанное 29 мая 2018 года в Минске, временно применялось с 1 июня того же года и останется в силе до 10 июля 2019 года. Минувшим летом этот документ позволил иностранцам, имеющим паспорт болельщика, беспрепятственно следовать транзитом через Белоруссию в РФ на чемпионат мира по футболу. Сейчас соглашение необходимо для беспрепятственного транзита иностранцев через Россию на II Европейские игры, которые пройдут в Белоруссии с 21 по 30 июня.

"По условиям соглашения иностранные граждане и лица без гражданства, следующие для посещения международного спортивного мероприятия в период его проведения в государстве одной стороны, въезжают, выезжают, пребывают и следуют транзитом через территорию государства другой стороны без оформления виз по действительному документу, удостоверяющему личность, и документу для посещения международного спортивного мероприятия (Fan ID - прим. ТАСС)", - говорится в сопроводительных документах к закону.

В соглашении также содержатся положения о сотрудничестве компетентных органов двух стран по вопросам взаимного признания отметок о пересечении государственных границ и обмена образцами документов для посещения международных спортивных мероприятий.