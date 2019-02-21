Минпросвещения разработает единые требования к детским домам к 1 мая

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения совместно с Минтрудом и Минздравом разработают единые требования к организациям для детей-сирот. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Минпросвещения, Минтруду и Минздраву с участием членов Совета подготовить предложения по внесению изменений в законодательство, направленных на унификацию требований к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (исключение - разделение данных организаций на образовательные, медицинские и организации, оказывающие социальные услуги). Срок - 1 мая 2019 года", - говорится в протоколе.

В начале февраля вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова дала поручение Роструду, Роспотребнадзору и Росздравнадзору к 1 апреля проверить условия проживания в психоневрологических интернатах. Ранее о нарушениях прав в интернатах для взрослых сообщали представители некоммерческих организаций. Кроме того, к 1 марта Минздрав и Минтруд должны представить предложения о реформировании системы таких интернатов в России.

Психологические службы

При домах для детей-сирот могут начать работать психологические службы, разработать рекомендации по организации деятельности таких служб Голикова поручила нескольким министерствам.

"Минпросвещения, Минобрнауки, Минздраву разработать и апробировать методические рекомендации по психологическому сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая организационные условия деятельности психологических служб в организациях для детей сирот. Срок - 1 декабря 2020 года", - говорится в протоколе.

Система мотивации к работе в детдомах

Минпросвещения, Минобрнауки, Минтруд и Минздрав рекомендуют региональным властям создать систему мотивации для работников детских домов.

"Минпросвещения, Минобрнауки, Минтруду, Минздраву... рекомендовать органам госвласти субъектов РФ разработать и утвердить планы мероприятий по привлечению в организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, высококвалифицированных кадров,... по созданию системы мотивации и контроля качества работы сотрудников. Срок - 30 сентября 2019 года", - говорится в протоколе.

В новость были внесены изменения (14:41 мск) - добавлена информация о системе мотивации к работе в детдомах