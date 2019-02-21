В Саратове открылась школа на 1 тыс. мест

САРАТОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Школа на более чем 1 тыс. мест начала работу в Саратове, ее открытие позволит сократить число обучающихся во вторую смену в городе, об этом сообщила ТАСС министр образования области Ирина Седова.

В прошлом году президент России Владимир Путин проводил встречу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, по итогам которой поручил разобраться с рядом проблем в регионе. В их числе - ситуация в школах, где, по словам граждан, отправивших свои жалобы на "Прямую линию" президенту, "скоро будут учиться в три смены".

"В Саратове начала работу новая школа "Аврора", пока за парты сели более 160 человек - ученики начальной школы. Всего же школа предусматривает 1,1 тыс. мест. Сейчас продолжается прием документов от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за школой территории. Открытие такой школы позволит ребятам иметь школу в шаговой доступности, а также сократит число обучающихся во вторую смену", - сказала министр.

Всего в городе во вторую смену учатся порядка 12 тыс. ребят, в том числе те, кто планирует в ближайшее время перевестись на обучение в "Аврору".

Школа располагается в новом микрорайоне в поселке Солнечный на окраине Саратова. Как уточнили ТАСС в пресс- службе Минобразования региона, в учебном заведении имеется бассейн, спортивные и актовый залы, открытый спорткомплекс с баскетбольной и футбольной площадками, тремя площадками для гимнастики. Школьные коридоры оборудованы игровыми зонами, например, можно поиграть в настольный теннис.

Ожидается, что классы будут полностью укомплектованы к началу следующего учебного года.