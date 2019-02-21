Власти Татарстана приступили к выполнению поставленных Путиным в послании задач

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Министерства Татарстана получили поручения по выполнению задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом журналистам сообщила замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

В среду президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил о расширении мер господдержки семей с детьми, запуске программы "Земский учитель" и увеличении возрастного ценза для участников программы "Земский доктор", борьбе с бедностью.

"Хотим обратить внимание, что все задачи, поставленные президентом страны, уже направлены соответствующим министерствам и ведомствам республики для исполнения и находятся под личным контролем президента Татарстана [Рустама Минниханова]", - сказала Галимова.

По ее словам, в Татарстане реализуется комплекс мер по поддержке многодетных семей. Их в регионе по состоянию на 1 января текущего года насчитывается 34815. В число местных форм поддержки, в частности, входит единовременная выплата жительницам сел до 29 лет при рождении третьего ребенка, она составляет 100 тыс. рублей, отметила Галимова.

"Социальная поддержка граждан для республики безусловный приоритет, поэтому в рамках поставленных президентом страны задач, в частности проработать дополнительные меры поддержки многодетным семьям на уровне региона, Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] уже даны соответствующие поручения", - сказала она.

Галимова добавила, что в Татарстане за счет средств федерального и республиканского бюджетов реализуется программа по созданию мест в яслях. С 2018 по 2019 годы власти намерены открыть 29 объектов с 3080 ясельными местами, с 2020 по 2021 год - 49 объектов с 5040 местами.

Поддержка сельских врачей и педагогов

Программа "Земский доктор" позволила за последние семь лет привлечь в села республики 551 врача. По словам Галимовой, профильное министерство совместно с вузами прорабатывает вопрос об улучшении данной работы.

В сельских школах Татарстана работают порядка 19 тыс. педагогов. Чтобы привлечь кадры, власти республики намерены предоставить до 100 грантов на улучшение жилищных условий учителям и директорам школ в возрасте до 35 лет, желающим работать в селах.