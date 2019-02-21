Почти 9 млн рублей получит Северная Осетия на развитие инклюзивного профобразования

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования, будет создана в Северной Осетии. На эти цели будет направлено почти 9 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба минобрнауки республики.

"В 2019 году на базе Владикавказского колледжа электроники будет создана базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования. На эти цели республике выделят 8 млн 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Субсидии республика получила в рамках госпрограммы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы. Средства будут направлены на приобретение специального оборудования, разработку и закупку образовательных программ, учебно-методических материалов и программного обеспечения.

Владикавказский колледж электроники станет второй базовой профессиональной образовательной организацией в республике после Профессионального училища № 5 (ПУ-5), где с 2017 года есть возможность получить профессию для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В ПУ-5 проходит обучение шесть человек с инвалидностью по четырем специальностям, но потенциал училища позволяет охватить гораздо большее число таких людей.