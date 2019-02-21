На форуме в Калининграде старшеклассники разработают "цифрового штурмана"

ТАСС, 21 февраля. Старшеклассники в Калининграде разработают прототипы мобильных приложений и программ для управления морскими судами и бережного энергопотребления во время первого большого хакатона "Практики будущего" Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Лучшие проектные решения могут быть внедрены на производстве, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"Задачи перед участниками хакатона поставят компании-лидеры региона по направлениям MariNet и EnergyNet. Для проектного бюро "Морские технологии" школьники будут разрабатывать прототипы мобильных приложений по управлению парусниками и судами на солнечных батареях", - рассказали представители движения. Программы позволят автоматизировать работу шкиперов и штурманов, корректировать движение судов в зависимости от курса, направления и силы ветра и волн в районе плавания. Еще одной задачей от "Морских технологий" станет создание мобильного приложения или веб-интерфейса, которое поможет капитану составлять план размещения грузов на судне и оптимально загружать его в зависимости от гидрометеоусловий.

Компания "Янтарьэнерго" предложит школьникам разработать интерактивную карту энергетики Калининградской области и нейросеть, которая будет прогнозировать уровень потребления электрической энергии, анализируя изменение спроса, зависимость энергопотребления от сезона, погоды, времени суток и других факторов. Также участники создадут прототип мобильного приложения для повышения энергетической грамотности потребителей - программа будет давать пользователям советы по регулированию потребления энергии.

Хакатон пройдет в Калининграде 26-28 февраля, в нем примут участие 100 старшеклассников. Победители получат денежные призы и шанс попасть на Всероссийскую проектную школу Кружкового движения НТИ, которая состоится в сентябре 2019 года на Байкале.

Хакатон представляет собой форум, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы. "Практики будущего" - однодневные и многодневные хакатоны, а также выездные школы, которые призваны стать пространством для вовлечения детей и взрослых в разработку проектов по наиболее актуальным направлениям НТИ.