Экспертный центр ПОРА намерен создать "Центр подходящей работы в Арктике"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) намерен создать "Центр подходящей работы в Арктике" - единый ресурс, который позволит собрать всю информацию о вакансиях и возможностях трудоустройства в арктических территориях. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил координатор программ ПОРА Александр Стоцкий.

"Центр подходящей работы в Арктике" - мы так его называем - это арктическое кадровое агентство. <…> За нами - сама организационная часть: собрать резюме, сделать площадку - сайт, собрать вакансии", - сказал он.

После пресс-конференции Стоцкий пояснил, что подробный план создания "Центра подходящей работы в Арктике" будет разработан к лету 2019 года.

Проектный офис развития Арктики ПОРА - это экспертный центр, деятельность которого связана с исследованием социальных, экономических и экологических аспектов жизнедеятельности человека на Крайнем Севере России.