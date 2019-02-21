Роскомнадзор составил протокол на Twitter о непредоставлении сведений о локализации данных

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Twitter в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Составлен протокол об административном правонарушении в отношении компании Twitter", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что решение о составлении протокола по статье 19.7 КоАП РФ принято из-за непредоставления компанией сведений о создании баз персональных данных российских пользователей на территории РФ.

Документ составили в присутствии представителя Twitter. В установленные КоАП РФ сроки его направят мировому судье, который должен будет вынести решение об административной ответственности.

Запрос Роскомнадзора был направлен в адрес компании в декабре 2018 года.

Закон о хранении персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.