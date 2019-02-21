Кошка Лагерфельда и другие богатые животные. Как живут привилегированные питомцы

Кошка кутюрье Карла Лагерфельда по кличке Шупетт хорошо зарабатывала и, возможно, сможет претендовать на часть его наследства. Другим знаменитым питомцам тоже есть, чем похвастаться

Лагерфельд получил кошку Шупетт в подарок в 2011 году. Она была музой кутюрье, приняла участие в нескольких рекламных кампаниях. У нее даже есть свой аккаунт в Instagram, на который подписаны более 155 тыс. человек. У нее были персональные помощницы и телохранители, свой багаж во время перелетов. Шупетт делали маникюр, а ела она за одним столом со своим хозяином. Рассказываем о других знаменитых животных, которым владельцы обеспечили роскошное существование. Кошки Эрнеста Хэмингуэя Американский писатель Эрнест Хемингуэй в 1930-е годы приобрел дом на острове Ки-Уэст в штате Флорида. В это время ему подарили белого шестипалого котенка по кличке Снежок. Писатель так его полюбил, что стал разводить котов, и вскоре потомки Снежка заполонили весь дом. После смерти Хемингуэя в 1961 году в здании создали дом-музей писателя, а кошки так там и остались. Сейчас в музее живут около 50 шестипалых котов, за которыми ухаживают смотрители. Кошки ходят, где хотят, хорошо питаются, за их здоровьем следит ветеринар. В музее также продолжили традицию Хемингуэя называть котов в честь известных личностей.

Описание Эрнест Хемингуэй с одним из его любимых котов © Clifford Coffin/Conde Nast via Getty Images

В 2017 году, когда Флориду накрыл ураган "Ирма", смотритель поместья Жакуи Сэндс отказалась покидать остров. "Если бы мне не нужно было, я бы не оставалась. Мои дети уговаривали меня как можно скорее убираться отсюда. Но у меня есть обязанность следить за зданием и за кошками", — говорила она СМИ. Собаки Пэрис Хилтон Светская львица Пэрис Хилтон обожает собак. Для своих 17 питомцев звезда построила целый особняк. "Мои собаки живут в двухэтажном особняке с кондиционером, отоплением, дизайнерской мебелью и люстрой. Обожают его", — писала Хилтон в соцсетях.

Описание Пэрис Хилтон и чихуахуа © Phil McCarten/Getty Images

Самой любимой Хилтон называла чихуахуа Тинкербэлл, которую купила в 2002 году после выхода фильма "Блондинка а законе". У собаки были самые роскошные аксессуары. Например, в 2011 году у нее появился ошейник с бриллиантами, стоимость которого составила 55 тыс. долларов. Тинкербэлл часто сопровождала хозяйку в поездках и на светских выходах. Когда чихуахуа умерла в 2015 году, Пэрис посвятила ей трогательный пост в Instagram. "Мое сердце разбито. Мне грустно, и я опустошена", — написала Хилтон. Она добавила, что чувствует, будто потеряла члена семьи. Корги Елизаветы II Будущая британская королева Елизавета II полюбила собак, когда в семье в 1933 году появился щенок вельш корги пемброк по кличке Дьюки. На 18-летие Елизавете подарили собственного корги, Сьюзан. С тех пор королева разводила собак этой породы, вырастив более трех десятков питомцев. Она зачастую брала их с собой в поездки и на торжественные мероприятия.

Описание Британская королева Елизавета II со своими корги © Julian Parker/UK Press via Getty Images

Корги жили с королевским комфортом в Букингемском дворце. У собак была отдельная "комната корги", спали они в корзинах, которые подвешивались над полом, чтобы сквозняк им не повредил. Еду для корги готовил шеф-повар. Британские СМИ сообщали, что меню составлялось в соответствии с рекомендациями ветеринара. Собак кормили бисквитами, курицей и крольчатиной, с непременным добавлением витаминов, а еда подавалась на блюдах из фарфора и серебра. На Рождество каждая из собак получала подарок от королевы – игрушки и угощение. Сейчас у Елизаветы живут корги Уиллоу, два дорги (помесь корги и таксы) Кэнди и Вулкан. Королева заявила, что больше не будет разводить собак, чтобы не оставлять их после своей смерти. "Сердитый кот" Кошка по кличке Соус Тардар стала популярной после того, как ее фотография появилась в портале Reddit. Пользователи тут же прозвали животное Grumpy cat ("Сердитый кот") за недовольное выражение на мордочке. Как объясняла хозяйка животного, внешность кошки стала следствием врожденной карликовости и неправильного прикуса.

Описание "Сердитая кошка", или Соус Тардар © AP Photo/Richard Vogel

У кошки появились аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter. Она стала зарабатывать – снималась в рекламе, "выпустила" две книги, парфюм, а также одежду и обувь со своим изображением. Сообщалось, что "Сердитая кошка" заработала около 100 млн долларов, а в 2018 году Grumpy Cat Limited отсудила у кофейной компании Grenade 710 тыс. долларов за нарушение контракта об использовании изображения кошки в оформлении напитка Grumppuccino. Соус Тардар ездит с хозяйкой по всему миру, участвует в шоу и фотографируется со знаменитостями. У нее пока нет собственной комнаты и шеф-повара, но есть несколько лежанок, в том числе именные, несколько нарядов на Хэллоуин, множество игрушек. Судя по всему, питается она рекламируемым ею кошачьим кормом, а на День рождения получает кошачий торт. Шимпанзе Майкла Джексона Певец Майкл Джексон в 1980-е годы забрал из исследовательской лаборатории в Остине (штат Техас) восьмимесячного шимпанзе Бабблз. Джексон поселил его в своем поместье Неверлэнд и не расставался с ним много лет. Он научил его помогать по дому, пользоваться столовыми приборами, выполнять некоторые команды. СМИ писали, что у шимпанзе был собственный телохранитель.

Описание Майкл Джексон и его шимпанзе Бабблз © Sankei Archive via Getty Images

Однако после рождения сына Джексон решил отдать обезьяну в приют, так как Бабблз стал агрессивным и мог навредить ребенку. Артист регулярно присылал ему открытки, а также оставил ему в наследство 2 млн долларов. Болонка Леоны Хелмсли Американская миллионерша, владелица гостиничной империи Леона Хелмсли очень любила свою болонку по кличке Трабл и завещала ей 12 млн долларов.

Описание Домработница Леоны Хелмсли держит в руках фотографию хозяйки с собакой Трабл © Willie Anderson/NY Daily News Archive via Getty Images