Строительство новой поликлиники в КЧР планируют начать в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены начать строительство новой поликлиники в городе Карачаевске в 2019 году, сообщается в четверг на сайте главы и правительства республики.

"Весной текущего года в городе Карачаевске начнется строительство поликлиники, рассчитанной на 350 посещений в смену. <…> Учреждение расположится на территории действующей городской больницы. В высвободившиеся здания городской больницы будет переведено инфекционное отделение, которое в настоящее время располагается в ветхом здании", - уточняется в сообщении.

Планируется, что новая поликлиника будет состоять из детского и взрослого отделений, также в ней разместится женская консультация. Согласно проекту, здание будет трехэтажным с цокольным этажом, общая площадь объекта составит более 7,1 тыс. кв. м. Принимать в поликлинике будут жителей города Карачаевска и Карачаевского района.

Как сообщалось, в республике также идет строительство еще одной поликлиники - в городе Черкесске. Учреждение, рассчитанное на 450 посещений в смену, планируют открыть в 2019 году.