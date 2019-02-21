Госсовет Коми отклонил референдум о запрете ввоза ТКО из других регионов

СЫКТЫВКАР, 21 февраля. /ТАСС/. Госсовет Республики Коми отклонил предложенный инициативной группой референдум о запрете ввоза в регион отходов из других субъектов России, поскольку поставленный вопрос противоречит действующему законодательству. В то же время парламент республики намерен проработать вопрос о введении запрета на захоронение мусора из других регионов, сообщил на заседании в четверг зампредседателя Госсовета Владимир Косов.

"Ни один депутат, ни один житель республики не хочет, чтобы к нам завозились чужие отходы. Но нужно ли проводить референдум, который обойдется от 60 до 90 млн рублей? При этом мы не вправе запретить провоз мусора по нашим дорогам", - сказал парламентарий.

Большинством голосов депутаты отклонили предложенный на референдум вопрос: "Согласны ли вы с тем, что перемещение, обработка, обезвреживание, захоронение на территории Республики Коми отходов производства и потребления с территории других субъектов Российской Федерации должны быть запрещены?". Он отклонен, поскольку противоречит федеральному и региональному законодательству - республика не вправе ограничить движение грузового автотранспорта по дорогам общего пользования в России.

В то же время, сообщил Косов, республика вправе запретить захоронение мусора из других регионов. Этот вопрос в компетенции главы региона и Госсовета и в "ближайшее время будет проработан".

Возможность запрета захоронений завозных отходов рассмотрит рабочая группа, которую создаст в ближайшее время фракция "Единой России", сообщил председатель комитета Госсовета по социальной политике, единоросс Сергей Артеев. Эта же рабочая группа будет мониторить ситуацию с созданием экотехнопарка для утилизации отходов на железнодорожной станции Шиес Архангельской области на границе с Республикой Коми. "Рабочая группа посмотрит, как мы можем отрегулировать региональное законодательство, чтобы решить проблему. Кроме того, рабочая группа проконтролирует прохождение в Коми "мусорной реформы" в целом", - сказал Артеев.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы и администрация Архангельской области объявили о планах создания экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области, на границе с Республикой Коми. Цель проекта - ликвидация свалок путем построения современной инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов из Москвы и Архангельской области с максимальными гарантиями отсутствия вреда экологии. Ожидается, что проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию экотехнопарка продлятся до февраля 2020 года, суммарный объем инвестиций - 10,5 млрд рублей. Прокуратура Архангельской области выявила нарушения в районе создания экотехнопарка.