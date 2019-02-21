В Ульяновской области благоустроили более 300 дворов и общественных пространств

УЛЬЯНОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Свыше 300 дворов и общественных пространств благоустроены в городах Ульяновской области в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель правительства региона Александр Смекалин.

"По итогам двух лет приведено в порядок более 250 дворов и более 50 пространств, которые или были созданы с нуля или получили вторую жизнь. Проект востребован жителями и является одним из самых популярных на сегодня", - сказал он.

Проект по формированию комфортной городской среды реализуется в регионе уже третий год. Как сообщили ТАСС в пресс-службе зампредседателя правительства региона Светланы Колесовой, в этом году планируется благоустроить не менее 100 дворов и 16 общественных пространств. Список дворов, которые планируется благоустроить, включен в муниципальные программы по формированию комфортной городской среды. В реестр вошли те общественные пространства, которым отдали предпочтение жители по итогам рейтингового голосования в муниципалитетах в марте прошлого года.

По словам Колесовой, на благоустройство территорий в городах и моногородах региона в 2019 году направят 532 млн рублей, из которых 160 млн рублей - средства областного бюджета. Проект постановления о распределении субсидий из областного бюджета уже получил одобрение по итогам рассмотрения на заседании регионального правительства.

Колесова пояснила, что защита проектов благоустройства дворов и общественных пространств началась в декабре прошлого года. В результате обсуждений было выявлено большое количество замечаний, на основании которых каждый проект дорабатывался.

"Согласование получили Димитровград, Инза, Сенгилей, Силикатный, остальные проекты отправлены на доработку. Также одобрены проекты на выполнение следующей очереди работ по благоустройству парка Дружбы народов и парка "Прибрежного" в Ульяновске, их нам предстоит еще обсудить с жителями", - процитировали Колесову в пресс-службе.

Согласно правилам проекта, сроки на доработку сжатые: если с 1 марта участники не выйдут на торги, то федеральные средства у муниципалитетов могут быть отозваны. Уже подписано соглашение с Минстроем РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды. В ближайшее время будут заключены соглашения о предоставлении субсидий из регионального бюджета муниципальным образованиям.