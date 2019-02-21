Победителей этапа фестиваля прессы Минобороны в ЮФО впервые наградили на борту корабля

НОВОРОССИЙСК /Краснодарский край/, 21 февраля. /ТАСС/. Журналистов, победивших на окружном этапе V Всероссийского фестиваля прессы "Южный Медиа-Ас", организованного Минобороны, впервые наградили на борту новейшего головного патрульного корабля Черноморского флота "Василий Быков", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Награду победителям окружного этапа вручал командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников. Всего жюри окружного этапа рассмотрело более 200 работ от журналистских коллективов регионов юга России, в том числе из Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также республик Северного Кавказа и Крыма. Более 60% от общего количества заявок поступило от представителей местных и районных изданий.

Региональный редактор ТАСС Гулия Керлин получила награду на окружном этапе в номинации "Молния". На конкурс были отправлены репортажи о 100-летии округа, праздновании Дня Победы в Ростове-на-Дону и новости о вооружении войск, расположенных на юге России, вышедшие на ленту ТАСС.

Среди победителей также представители государственных телерадиокомпаний "Волгоград ТРВ" Волгоградской области, "Кубань" Краснодарского края, "Лотос" Астраханской области и "Таврида" Республики Крым. Также лучшими признаны работы журналистов печатных изданий "Комсомольская правда - Краснодар", "Коммерсантъ - Ростов-на-Дону", "Наше время", призы получили и редакции окружной газеты "Военный вестник Юга России" и "Киностудии "Юг-Фильм".

Далее из победителей окружных этапов, которые проводятся в каждом военном округе страны, будут отбирать победителей всероссийского фестиваля.

О фестивале

По данным Минобороны России, в 2018 году из различных субъектов РФ для участия в фестивале было подано более 750 заявок как от федеральных, так и от региональных СМИ (годом ранее - более 800 работ). Несколько работ были представлены на национальных языках субъектов РФ. После конкурсного отбора в финал вышли 44 победителя окружных этапов и порядка 150 журналистских работ из столичного региона.

Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-Ас" проводится по инициативе министра обороны Сергея Шойгу с 2015 года.