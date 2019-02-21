Фонд Кадырова восстановил мечеть в Сирии

ГРОЗНЫЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Мечеть Халида ибн аль-Валида XIX века, которая была повреждена в ходе военных действий в Сирии, открылась в городе Хомсе после реконструкции за счет средств Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе духовного управления мусульман Чечни.

"Святыня практически полностью была разрушена во время военных действий. Мечеть восстановлена по инициативе главы Чеченской Республики и при финансовой поддержке фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. На открытие приехали муфтий Чечни Салах Межиев и губернатор провинции Хомс Талал аль-Барази", - сказали в пресс-службе.

Здание мечети было построено в XIX веке и носит имя арабского полководца и сподвижника пророка Мухаммеда Халида ибн аль-Валида, который умер в Хомсе в 642 году. Его могила находится в углу основного зала храма и служит центром паломничества.

Как сообщалось ранее, Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова также восстанавливает средневековую мечеть в Алеппо, основанную при династии Омейядов в 715 году.