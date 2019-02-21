Фракции Думы одобрили идею публикации на сайте дискредитирующих палату заявлений депутатов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Все четыре фракции Госдумы поддержали идею публиковать на ее сайте заявления депутатов, которые дискредитируют палату и вызывают негативную реакцию в обществе. Об этом сообщил в четверг журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Парламентские фракции согласились с предложением о создании на сайте Госдумы раздела, где будут публиковаться личные заявления депутатов, которые не имеют ничего общего с законотворческой повесткой и не отражают позицию Госдумы или фракции, в которую входит депутат, и вызвали негативную реакцию в обществе", - сказал Володин. Он подчеркнул, что "нельзя допускать неуважения к людям, хамства". "Нам бы хотелось, чтобы в идеале этот раздел на сайте был пустой", - добавил политик.

По словам Володина, принятое решение не простое. "Но оно, на наш взгляд, позволит повысить политическую культуру и личную ответственность депутатов перед своими избирателями, всеми гражданами, а также фракцией и Госдумой в целом", - заключил он.