Путин поручил подготовить предложения об улучшении условий содержания обвиняемых в СИЗО

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил провести анализ и подготовить предложения об улучшении условий содержания в следственных изоляторах. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 11 декабря 2018 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) провести совместно с СПЧ анализ соблюдения норм санитарной площади в помещениях, предназначенных для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, и представить предложения, касающиеся улучшения условий содержания указанных лиц", - говорится в документе.

Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 июля 2019 года.

Также администрации Кремля совместно с Минюстом, уполномоченным по правам человека в РФ и главами регионов РФ поручено рассмотреть вопрос "о совершенствовании процедуры формирования комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов РФ и представить в случае необходимости соответствующие предложения, предусмотрев включение в состав этих комиссий уполномоченных по правам человека в субъектах РФ".