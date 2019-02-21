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В Коми направят 181 млн рублей на программу по сохранению государственного языка

Обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России является одним из приоритетов, определенных стратегией государственной национальной политики страны

ВОЛОГДА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 180 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов выделено в 2019 году на развитие и сохранение государственных языков в Коми, об этом сообщается на сайте правительства региона.

"На выполнение программы [Сохранение и развитие государственных языков на период 2019 - 2024 годы] в 2019 году направлено 181,3 млн рублей, - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в 2019 году в рамках Международного года языков коренных народов пройдет 209 мероприятий по трем направлениям - "Сохранение, изучение и развитие коми языка", "Сохранение, изучение и развитие русского языка" и "Сохранение, изучение и развитие языков народов, проживающих в Республике Коми".

Обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России и использования русского языка как государственного языка России является одним из приоритетов, определенных стратегией государственной национальной политики России на период до 2025 года.

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