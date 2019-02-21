Путин рекомендовал Верховному суду обобщить практику дел о религиозных объединениях

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин просит Верховный суд РФ обобщить судебную практику по делам, связанным с нарушениями законодательства о свободе совести и вероисповедания и о религиозных объединениях. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 11 декабря 2018 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации провести работу, направленную на обобщение судебной практики по рассмотрению судами дел о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях", - говорится в тексте документа. Доклад по этому вопросу от председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева президент РФ ждет до 1 июля 2019 года.

В декабре 2018 года на заседании СПЧ Путину пожаловались, в частности, на случаи необоснованного, по мнению ряда правозащитников, преследования участников запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 февраля сообщил, что одно из поручений президента по итогам заседания СПЧ будет касаться этой темы.

Министерство юстиции в августе 2017 года включил "Свидетелей Иеговы" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных объединений в список запрещенных в стране организаций. Верховный суд РФ удовлетворил исковые требования Минюста о ликвидации организации 20 апреля 2017 года.