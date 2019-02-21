Во Владимирской области открыли памятник Виталию Чуркину

ДЕР. МАРИНКИНО /Владимирская область/, 21 февраля. / ТАСС/. Памятник бывшему постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину торжественно открыли в четверг в деревне Маринкино Киржачского района Владимирской области в день 67-летия со дня рождения дипломата. Автором монумента выступил сербский скульптор Драган Раденович, передает корреспондент ТАСС.

"Ни от какой другой деревни или города, какими бы прекрасными они ни были, я не испытывал такого притяжения, как от Маринкино. И вот что в дополнение имею сообщить: чем дальше я нахожусь от Маринкино, тем притяжение сильнее", - зачитала на церемонии открытия памятника вдова постпреда Ирина Чуркина фрагмент из его книги воспоминаний.

"Для Маринкино, и для русского МИД, и для МИД Сербии это будет знаковое место - памятник выдающемуся русскому дипломату. Сербы сохранили светлое, теплое, душевное отношение к Виталию Ивановичу, он очень много сделал для нас. Два года почти он был в Боснии и Герцеговине во время Югославского кризиса, он защищал сербов, поэтому сербский народ до сих пор хранит уважение к нему", - сообщил ТАСС посол Сербии в России Славенко Терзич.

Память на малой родине

После открытия памятника в Маринкино состоялась церемония гашения почтовых карточек с изображением скульптуры.

Как пояснил журналистам член рабочей группы по увековечиванию памяти Виталия Чуркина в Киржачском районе Евгений Федоров, в дальнейшем силами меценатов в Киржаче планируется открыть музей Чуркиных в доме родителей дипломата, вывезенном из Маринкино в 60-х годах прошлого века. Кроме того, обсуждается возможность открытия в Маринкино дома русской дипломатии и проект благоустройства территории вокруг памятника.

"Семья Чуркиных любезно предоставила нам первые экспонаты, я надеюсь, что это хорошее начало будущего родового музея", - уточнил он.

Виталий Чуркин умер 20 февраля 2017 года на рабочем месте за день до своего 65-летия. Президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.