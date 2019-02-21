Дагестан планирует решать задачи из послания Путина без дополнительных средств из бюджета

МАХАЧКАЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Республика Дагестан планирует решать задачи из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию без дополнительной поддержки из федерального бюджета. Об этом заявил глава региона Владимир Васильев в четверг на встрече с журналистами в Махачкале.

"Бюджет будет сверстан, он во многом уже доведен. Я не рассчитываю на какие-то увеличения из бюджета России, потому что, насколько я понимаю, тема сверстана. У нас одна из наиболее крупных поддержек из федерального бюджета уже осуществлена. В то же время мы настроены, и я с большой уверенностью считаю, что мы будем увеличивать поступления в бюджет [региона] за счет налоговых сборов", - сказал Васильев, отвечая на вопрос о возможности корректировки бюджета республики для выполнения послания президента.

20 февраля президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В самом начале своего выступления он заявил, что послание сосредоточено прежде всего на вопросах внутреннего социального и экономического развития России с акцентом на задачах, которые были поставлены в майском указе и развернуты в национальных проектах. Ключевые предложения, озвученные президентом, касались преимущественно социальной сферы.

Особое внимание Путин уделил мерам по поддержке семей с детьми. Глава государства предложил увеличить выплаты на рождение ребенка и пособия по уходу за детьми с инвалидностью, полностью решить проблему с яслями, установить ряд льгот по ипотечному кредитованию и налогообложению для многодетных семей.