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Арктика сегодня

Центр "ПОРА" запустил мобильное приложение по проработке арктических турмаршрутов

Приложение также позволяет рассчитать его продолжительность и стоимость

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Проектный офис развития Арктики "ПОРА" запустил мобильное приложение GoArctic, которое дает возможность составить туристический маршрут по Арктике и рассчитать его стоимость. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор экспертного центра "ПОРА" Борис Тарасов.

"Отдельно у нас есть интернет-портал GoArctic - интернет-портал, он тоже работает, мы там размещаем новости, есть рубрики "Жизнь в Арктике", "Работать в Арктике", "Поехать в Арктику", и буквально недавно мы запустили мобильное приложение, которое можно скачать на телефон, которое поможет людям сориентироваться, куда поехать в Арктику, как найти работу", - сказал он.

Приложение позволяет желающим составить арктический туристический маршрут, рассчитать его продолжительность и стоимость.

Проектный офис развития Арктики "ПОРА" - это экспертный центр, деятельность которого связана с исследованием социальных, экономических и экологических аспектов жизнедеятельности человека на Крайнем Севере России.

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