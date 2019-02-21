Минздрав дал прогноз, когда закончится эпидемия гриппа

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Завершение эпидемии гриппа и ОРВИ в России ожидается через две-три недели при сохранении устойчивого спада заболеваемости. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минздрава России.

Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

На текущей неделе превышение эпидемических порогов фиксируется в семи федеральных округах, где заболеваемость гриппом и ОРВИ была выше эпидемических порогов по населению в целом от 57,3% (в СКФО) до 5,9% (УРФО). Исключение составил Дальневосточный федеральный округ, где заболеваемость была ниже эпидемического порога (на 4,7%). В ряде субъектов уже наблюдается спад заболеваемости.

"Специалисты отмечают, что на шестой [предыдущей] неделе, очевидно, был отмечен пик эпидемии, однако с уверенностью о выходе на плато и спаде эпидемии можно будет говорить через две-три недели при сохранении устойчивого спада заболеваемости", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Мониторинг заболеваемости осуществляет национальный референс-центр по гриппу ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава.

"Таким образом, в настоящее время наблюдается типичный сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, тяжесть заболевания не отличается существенным образом от предыдущих лет", - пояснили в пресс-службе министерства.