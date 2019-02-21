Музей Бунина откроют в Воронеже в сентябре 2020 года

ВОРОНЕЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Интерактивный музей писателя Ивана Бунина появится в Воронеже в конце сентября 2020 года, его откроют в усадьбе, где родился писатель, сообщила в четверг ТАСС представитель департамента культуры Воронежской области Тамара Будасова.

"Интерактивный музей Ивана Бунина будет открыт в конце сентября 2020 года во флигеле на территории усадьбы, где он родился и прожил первые три года. Сейчас это объект культурного наследия, он состоит из большого двухэтажного дома и флигеля", - сказала Будасова.

По ее словам, во флигеле завершены внутренние работы по подготовке музея.

"На 2019 год запланирован ремонт фасада и приобретение экспозиционного интерактивного оборудования. Мы создаем музей, где биография Бунина будет прослеживаться через его творческое наследие: на первый план выйдет бунинский текст, в котором представим ключевые образы художественного мира писателя", - отметила собеседница агентства.

Она пояснила, что музей откроют во флигеле усадьбы потому, что сам дом находится в частной собственности. Планы по созданию музея высказывались с 1990-х годов, тогда собственникам помещений предлагали для переезда квартиры, но они требовали больших дополнительных компенсаций.

В 2016 году флигель передали Воронежскому областному литературному музею имени И. С. Никитина для создания структурного подразделения - музея Ивана Бунина. Ранее во флигеле площадью более 100 кв. м располагались учреждения культуры, а также редакция литературного журнала "Подъем".

"В помещение часто заходили люди, которые просили хотя бы посмотреть на место, где родился Бунин, просто пройтись по территории у его дома. Поэтому было принято окончательное решение об открытии музея", - сказала Будасова.

Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября 1870 года в Воронеже. Автор знаменитых произведений "Деревня", "Окаянные дни", "Жизнь Арсеньева", "Митина любовь", сборника рассказов "Темные аллеи". Лауреат Нобелевской премии по литературе. Умер 8 ноября 1953 года в Париже.