Четыре школы на 1660 мест построят в Чечне в 2019 году

ГРОЗНЫЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Четыре школы на 1660 мест планируется построить в Чечне в 2019 году в рамках госпрограммы региона "Обеспечение доступным комфортным жильем граждан, проживающих в Чеченской Республике". Об этом сообщил в четверг ТАСС начальник отдела программ по развитию жилищного строительства регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лечи Вашаев.

"В 2019 году планируется строительство средней образовательной школы (СОШ) на 360 мест в Грозном стоимостью 168,172 млн рублей, общеобразовательной школы на 220 мест в Грозном - 123,196 млн рублей, СОШ на 360 мест в Курчалое - 173,115 млн рублей и СОШ на 720 мест в Курчалое - 429,340 млн рублей. У нас соглашение с Минстроем России и в рамках этого соглашения мы обязуемся ввести эти объекты до конца в текущем году", - сказал собеседник агентства, уточнив, что строительство этих школ запланировано в рамках подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства".

Кроме того, по словам Вашаева, в рамках подпрограммы "Повышение устойчивости жилых домов основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ" в 2020 году планируется завершить строительство двух школ в селе Катар-Юрта на 580 мест.

По данным Минобразования, за три года в регионе построено 50 новых школ. Всего в республике функционируют более 470 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 267 тыс. школьников.