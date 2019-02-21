Московский омбудсмен попросит УФСИН допустить к Кокорину врачей "Зенита"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратится к начальнику управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве с просьбой допустить в СИЗО к футболисту Александру Кокорину врачей клуба "Зенит". Медики выпишут игроку лекарства для восстановления колена после операции, сообщила в четверг ТАСС Потяева.

"Я вчера посещала целый ряд людей, содержащихся в СИЗО "Бутырка", в том числе Александра Кокорина. Я обратилась к медикам следственного изолятора с тем, чтобы назначили лечение. Травматолог-ортопед осмотрел, назначил лечение, но не назначил ему медицинский препарат, поскольку для спортсменов очень важно, чтобы в медицинских препаратах не содержались элементы, которые проверяют на допинги, а этой информацией владеют только доктора, которые работают со спортивными командами. В связи с этим я пообещала Александру обратиться к руководству УФСИН в понедельник, когда начальник управления выйдет из отпуска, чтобы допустили докторов "Зенита", - сказала Потяева.

Она добавила, что сейчас футболист занимается лечебной физкультурой. Омбудсмен уточнила, что следственные действия в отношении всех фигурантов дела Павла Мамаева и Александра Кокорина закончены и футболисты знакомятся с материалами следствия, после их ознакомления будет назначена дата судебного заседания.

Футболисты "Краснодара" и петербургского "Зенита" Павел Мамаев и Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий арестованы в рамках дела о драке. Кокорину, Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Брат Александра Кокорина Кирилл обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями "Побои" и "Хулиганство".