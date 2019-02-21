Федотов сообщил, что СПЧ доработает предложения по изменению порядка помилования

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в ближайшее время доработает свои предложения по изменению порядка помилования. Об этом заявил в четверг председатель Совета Михаил Федотов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам прошедшего 11 декабря 2018 года заседания СПЧ. В частности, администрации президента совместно с Минюстом, уполномоченным по правам человека в РФ и главами регионов поручено рассмотреть вопрос о совершенствовании процедуры формирования комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов РФ и представить в случае необходимости соответствующие предложения, предусмотрев включение в состав этих комиссий уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. Также кабмину поручено продлить до 2024 года срок реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

"По сути перечень поручений - это план нашей работы на ближайшие месяцы, - сказал Федотов, слова которого приводятся на сайте СПЧ. - Сейчас мы будем готовить предложения по внесению изменений в порядок помилования. Вчерне они уже подготовлены, но нужно их доработать".

Кроме того, в ближайшее время СПЧ проведет заседание межведомственной рабочей группы, которая занимается реализацией Концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Будут обсуждаться предложения по конкретным программным целям, которые правозащитники хотели бы реализовать до 2024 года.