Около 40% гостиниц в КБР классифицированы и получили категории звездности

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Около 40% гостиниц, размещенных на территории Кабардино-Балкарии (КБР), классифицированы и получили категории звездности до начала 2019 года. Об этом сообщил в четверг журналистам министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил положение о порядке классификации российских гостиниц, которые с этого года должны получать в обязательном порядке звезды в соответствии со своей категорией.

"До 1 января 2019 года была возможность проводить процедуру присвоения звездности гостиницам, любому аккредитованному органу, в частности на территории КБР. За прошедший год нам удалось поднять его [присвоение классификации гостиницам] с 10% до 37%, но большая часть гостиниц не получила звезды, еще не имеет определенного уровня присвоения. <...> Полностью в этом году процесс завершить невозможно, он разбит на этапы, сейчас мы должны завершить с гостиницами свыше 50 мест размещения, затем от 15 до 50, у нас в запасе еще есть время", - сказал Шогенцуков.

Он отметил, что предпринимаемая мера, по обязательной классификации гостиниц, направлена на повышение уровня их сервиса. "Звездность гостиницы - это некий стандарт обслуживания, наличие звезд для потенциального потребителя - это некоторый уровень, поэтому это важный вопрос, которым мы будем заниматься в дальнейшем", - добавил Шогенцуков.

По данным министерства, в прошлом году в КБР отдохнули 552,3 тыс. человек, из них более 19 тыс. иностранцев, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 15%. В республике насчитывается 219 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма, единовременно в регионе можно разместить более 15,7 тыс. туристов и отдыхающих.

Президент РФ Владимир Путин 5 февраля 2018 года подписал закон, предусматривающий регулирование предоставления гостиничных услуг и классификацию объектов туриндустрии с присуждением им звезд. С 2019 году под действие закона подпадут только крупные, а с 2021 года - все российские гостиницы.