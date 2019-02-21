Архангельская область отправит на Универсиаду в Красноярск 26 волонтеров

АРХАНГЕЛЬСК, 21 февраля. /ТАСС/. Архангельская область отправляет на Зимнюю Универсиаду в Красноярск 26 волонтеров, которые проходили обучение на базе Северного арктического федерального университета. Как рассказала в четверг ТАСС руководитель волонтерского центра САФУ Ирина Алферова, в делегации есть также представители других регионов Северо-Западного федерального округа.

"26 человек делегация, но так как наш штаб работал не только на Архангельскую область, но и на СЗФО, то в состав делегации вошли 26 человек: двое из Республики Коми, два человека из Республики Карелия, один из Мурманской области, остальные - из Архангельской", - сказала Алферова.

По словам собеседницы агентства, в основном это студенты. "Но есть и работающие волонтеры, а также четыре волонтера серебряного возраста. Причем это уже опытные волонтеры, они работали на разных мероприятиях, начиная с олимпиады в Сочи", - пояснила она.

Для того, чтобы стать добровольцем, необходимо было пройти собеседование, во время которого представители дирекции Универсиады оценивали знание английского языка, мотивацию кандидата и опыт волонтерской деятельности. "У всех разные направления: навигация, транспорт, церемонии открытия-закрытия, работа в диспетчерском центре, работа со СМИ, кто-то пойдет работать на спортивных объектах, например, у нас есть волонтер, который будет работать на хоккее с шайбой. В основном на спортивные объекты брали ребят, которые увлекаются каким-то видом спорта и знают правила игры, понимают, что будет происходить", - отметила Алферова.

Как сказала руководитель волонтерского центра, добровольцы в Архангельске проводили занятия, посвященные Универсиаде, в школах, кадетских классах и детских домах.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.