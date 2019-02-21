Власти Мурманской области будут добиваться включения северного оленя в Красную книгу РФ

МУРМАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Мурманской области готовят обоснование на включение дикого северного оленя в Красную книгу РФ. Как сообщили ТАСС в четверг в региональном минприроды, речь идет о двух популяциях северного оленя, обитающих в Мурманской области, - западной и восточной.

"Сейчас готовится письмо в Минприроды РФ о необходимости включения дикого северного оленя Мурманской области в Красную книгу РФ, а также ведется работа и по включению восточной популяции в региональную Красную книгу", - сказали в министерстве.

Такое решение было принято комиссией по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам растительного и животного мира Мурманской области. В ее состав входят ученые Лапландского, Кандалакшского заповедников и заповедника "Пасвик", а также сотрудники учреждений Кольского научного центра РАН, Баренц-отделения Всемирного Фонда дикой природы, Кольского центра охраны дикой природы, представители власти и надзорных органов.

Западная популяция этого животного была занесена в Красную книгу Мурманской области в 2014 году. Основное стадо обитает на территории Лапландского заповедника. "На территории заповедника животным ничего не угрожает, но если олени выходят за пределы охраняемой территории, то нередко становятся добычей браконьеров", - сказали в министерстве, отметив, что именно браконьерство является главной угрозой для дикого северного оленя.

Восточная популяция многочисленнее, но испытывает более сильное воздействие со стороны человека. За последние годы власти региона уже дважды вводили запрет на охоту, запрет действует до 2020 года. По мнению ученых, внесение дикого северного оленя Мурманской области не только в региональную Красную книгу, но и Красную книгу РФ, а также разработка комплекса мер по его сохранению помогут сделать защиту дикого северного оленя более эффективной.

Как ранее сообщали ТАСС в минприроды региона, на территории области, по данным на 2017 год, обитали около 6,5 тыс. диких северных оленей. Основная часть - 4,5 тыс. голов - представители восточной популяции. Сейчас, по мнению специалистов, численность сократилась.