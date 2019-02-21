Дипмиссии России в Турции следят за ситуацией в проливах в связи с задержками судов

АНКАРА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Российские дипломатические представительства в Турции следят за ситуацией в проливах Босфор и Дарданеллы в связи с задержками при проходе через них судов. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

"Турецкие власти признают наличие проблемы, которая, как подчеркивается, касается судов любой государственной принадлежности, включая турецкие, и не связана напрямую с вступившими в силу 11 сентября поправками в ведомственную инструкцию Центра управления движений в проливной зоне о порядке применения "Регламента судоходства в турецких проливах", а, скорее, носит сезонный характер", - отметила собеседница агентства.

Она сообщила, что по заверению турецких ведомств ведется активная работа по поиску возможных решений: "На данный момент срок ожидания судов в проливе Дарданеллы начинает постепенно сокращаться, и к середине марта - началу апреля движение должно полностью нормализоваться". "Внимательно следим за развитием событий и доводим до турецких партнеров соответствующую обеспокоенность российских хозяйствующих субъектов", - сказала дипломат.

20 февраля Турция временно закрыла пролив Дарданеллы для прохода судов в обоих направлениях из-за сильного тумана. Береговые службы проинформировали капитанов всех судов о введенных ограничениях, предписав им встать на якорь и дождаться нормализации погодных условий.