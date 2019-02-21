В ЦИК сообщили, что универсальные цифровые участки появятся по всей стране к 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Экстерриториальные цифровые участки, на которых можно будет проголосовать на региональных выборах независимо от места регистрации, появятся по всей России к 2021 году. Об этом сообщила в четверг председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"К 2021 году мы планируем 5 тыс. на всю страну цифровых участков открыть по всей России для голосования на региональных выборах", - сказала она на встрече с представителями партий, общественных организаций и других участников избирательного процесса.

Памфилова напомнила, что в пилотном режиме механизм опробуют в Москве в единый день голосования 8 сентября. В городе будет открыто 30 участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, в которых в этот день пройдут выборы губернаторов. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, сообщали в ЦИК.

В 2021 году пройдут выборы в Госдуму.