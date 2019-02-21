Губернатор Оренбургской области раскритиковал работу главы Орска

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг раскритиковал деятельность главы города Орска Андрея Одинцова, годовой отчет которого был признан депутатами неудовлетворительным. Об этом в четверг сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам заседания орского городского совета депутатов, где присутствовал руководитель области.

"Берг отметил, что в Орске сложилась непростая ситуация как в социально-экономическом развитии, так и в плане оперативного управления <…> Большинством голосов отчет Андрея Одинцова был признан неудовлетворительным", - говорится в распространенном сообщении.

По словам Берга, региональное правительство помогает муниципалитету с финансированием наиболее затратных статей расходов - социальной сферы, здравоохранения, образования, выделает деньги в рамках реализации федеральных программ, в том числе на ремонт дорог Орской агломерации.

"Задача главы - сделать территорию комфортной для проживания. Это касается всех городов и районов области. Констатирую, что хуже ситуации, чем в Орске, нет. Совокупный объем финансирования города в рамках всех программ достаточно большой <…> Главе города необходимо принять кадровые решения, которые позволят исправить ситуацию и эффективно управлять городом", - приводятся слова руководителя области в сообщении пресс-службы.

Андрей Одинцов был избран депутатами мэром Орска в декабре 2016 года.