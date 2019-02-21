В Архангельске начали строительство деревянной поморской шхуны по старинным технологиям

АРХАНГЕЛЬСК, 21 февраля. /ТАСС/. Проект строительства деревянной 20-метровой поморской шхуны по старинным технологиям начали в Архангельске. Как сказал ТАСС автор проекта, руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба, который в четверг представил его в Северном морском музее города, в строительстве будут помогать специалисты из Норвегии.

"Мы начали проект строительства поморской шхуны - это традиционное для Белого моря судно. Таких шхун в Поморье давно не строят, поэтому мы пригласили в Архангельск норвежских специалистов, которые похожие шхуны строят в Норвегии, у них навыки сохранились", - сказал ТАСС Шкаруба.

Судно будет 20 м в длину, около 7 м в ширину, у него будет две мачты. "Это будет судно с двойной обшивкой из северной сосны, двухмачтовое, комфортное, приспособленное для путешествия в северных морях", - пояснил собеседник агентства.

Норвежский опыт

Как рассказал Шкаруба, идея постройки поморской шхуны появилась год назад, после удачной реализации проекта по строительству традиционного поморского карбаса. Яхтсмены из Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска построили в селе Лешуконское под руководством местного мастера деревянный двухмачтовый карбас на основе модели, сохранившейся в Архангельском краеведческом музее. Затем участники проекта прошли на нем по северным рекам и Белому морю до Соловецкого архипелага.

Но, по словам автора, для создания традиционной шхуны в Архангельской области не сохранилось технологий, поэтому для работы над проекта пригласили норвежских кораблестроителей. "Поняли, что самим не справиться, потому что, к сожалению, не сохранилась традиция строить, у нас не сохранилось технологий и мастеров, которые могли бы построить такое судно. На севере есть мастера, которые строят карбасы - эта традиция сохранилась, но такие шхуны 20-метровые, к сожалению, не построить. Мы импортируем обратно свою же технологию, поскольку поморская шхуна - это тип судов, который был распространен как в Норвегии, так и в Поморье, это были одинаковые суда", - отметил Шкаруба.

Два норвежских мастера уже проводят консультации, какой лес необходимо заготовить для шхуны. "Мы начали заготавливать лес, уже несколько дней отработали в Архангельске, подбираем, какой будет лес - это будет северная сосна", - сказал собеседник агентства.

Норвежский кораблестроитель Эндрэ Люнд сказал ТАСС, что в России они работают впервые, и будут консультировать проект, приезжая в Архангельск два раза в год. "Мы не очень хорошо знакомы с Россией и местными условиями, но на данный момент все идет хорошо. Мы планируем вернуться, когда древесина будет заготовлена и высушена и будем выбирать из того материала, который заготовлен. Это будет такого же типа судно, как мы делаем в Норвегии, но многие детали будут отличаться", - пояснил Люнд.

Открытый проект и развитие туризма

Как сказал ТАСС Шкаруба, проект постройки шхуны рассчитан на три года. При этом для него будет построена своя верфь, ее ангар планируется разместить в центре Архангельска на Красной пристани на берегу Северной Двины в непосредственной близости от Северного морского музея. "В конце проекта Архангельску достанется готовая верфь, с технологией, с мастерами, и в течение всех трех лет у нас будут проходить экскурсии, это будет действующая экспозиция школы кораблестроения, мы будем широко рассказывать об этом проекте", - пояснил он.

Как сказал ТАСС директор музея Евгений Тенетов, площадка верфи будет использоваться как лекторий и зал для экспозиций. "Для любого морского музея действующее живое судно это подарок и счастье, любой морской музей должен обладать судном, а тут еще, получается, мы с нуля принимаем участие в строительстве. Мы будем воспринимать ангар верфи как часть музейного пространства, и будем таким образом его и обживать: проводить там лектории, не только исторические, но и методические, касательно особенностей судохождения, будем приглашать специалистов по навигации, по радионавигации, по такелажу, по хождению под парусом. В ангаре планируется галерея, откуда можно смотреть, как строят, и проводить выставки, экспозиции", - пояснил Тенетов.

Он заметил, что в дальнейшем сотрудники музея планируют принимать участие в экспедициях. "Конечно, самое прекрасное, что мы увидим: это спуск на воду и участие в экспедициях сотрудников музея", - сказал Тенетов.

По словам Шкарубы, шхуна сможет ходить в высокоширотной Арктике. "Ходить будем везде по северу, начиная от Гренландии, Исландия, Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, по Северному морскому пути, это будет комфортное экспедиционное судно, надежное, теплое", - отметил он.

Собеседник агентства сказал, что постройка шхуны может положить начало строительству линейки малых туристических судов для Арктики. "Думаю, что после нашего проекта интерес к такого рода судам будет больше, останется и верфь, где можно будет строить, я думаю, что можно будет построить линейку таких судов", - сказал Шкаруба.

Готовность участвовать в проекте выразили Русское географическое общество, правительство Архангельской области, представители бизнеса.