Путин отметил вклад Фонда содействия инновациям в поддержку перспективных исследований

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление с 25-летием коллективу Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям). Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Все эти годы Фонд успешно выполняет свою миссию, направленную на поддержку наиболее перспективных исследований и разработок российских ученых и изобретателей, совершенствование механизмов государственно- частного партнерства в области науки и инноваций", - говорится в поздравлении.

Как отметил президент, программы Фонда нацелены на формирование конкурентоспособного рынка, привлечение инвестиций и создание рабочих мест в России.

"И конечно, важно, что Фонд уделяет неустанное внимание развитию научно-технического творчества студентов и школьников, реализации их новаторских проектов и идей", - заключил Путин.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере основан в феврале 1994 года постановлением правительства РФ как государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения. Основные задачи фонда - создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, привлечение инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства и создание новых рабочих мест.