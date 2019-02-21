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Актер Джусси Смоллетт признался, что инсценировал нападение на себя

Он рассказал, что сделал это в связи с недовольством заработной платой

ТАСС, 21 февраля. Актер Джусси Смоллетт организовал нападение на самого себя и затем подал ложное заявление в правоохранительные органы в связи с недовольством заработной платой. С таким заявлением в четверг во время пресс-конференции выступил представитель полиции города Чикаго Эдди Джонсон.

В конце января стало известно, что Смоллетт был госпитализирован после того, как двое мужчин якобы напали на него на одной из улиц Чикаго. По словам актера, нападавшие начали выкрикивать расистские оскорбления, а затем нанесли несколько ударов, накинули веревку на шею и облили неизвестным веществом. По данным ряда американских СМИ, это было средство для отбеливания.

Вскоре полицейские заподозрили Смоллетта в инсценировке нападения. Позднее актер был задержан. По данным представителя полиции, Смоллетт воспользовался негодованием, вызванным проявлением расизма в его сторону, для продвижения своей карьеры.

"Смоллетт совершил такую выходку из-за того, что не был доволен своей зарплатой", - указал он. Кроме того, подозреваемый, согласно информации полиции Чикаго, также отправил письмо, содержащее оскорбления расистского толка, на свое имя на студию 20th Century Fox, где он работал.

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