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Минюст начал разработку проекта указа президента о введении высших званий во ФСИН

Согласно документу, в частности, устанавливаются звания генерал внутренней службы и генерал-полковник внутренней службы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минюст России приступил к разработке проекта указа президента РФ о введении высших званий для руководителей ФСИН России. Уведомление об этом размещено на портале проектов правовых актов.

Как пояснили в Минюсте, проектом указа, в частности, "устанавливаются предельные специальные звания высшего начальствующего состава генерал внутренней службы и генерал-полковник внутренней службы по должностям директор ФСИН России и заместитель директора ФСИН России (первый заместитель)". Кроме того, в проекте указа предполагается создание в структуре центрального аппарата ФСИН контрактной службы и отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны в качестве самостоятельного структурного подразделения.

Проект указа разрабатывается в соответствие с принятым в 2018 году законом "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации".

Ранее в других ведомствах уже были учреждены свои высшие звания. Так, в МВД высшее специальное звание (выше генерал-полковника) - генерал полиции РФ, для СК - генерал юстиции РФ.

Ранее на торжественном собрании по случаю Дня работника прокуратуры председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила к 300-летию российской прокуратуры (которое будет отмечаться в 2022 году) восстановить историческое звание генерал-прокурора. По ее словам, это "и звучит солиднее", "и бояться будут точно больше".

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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