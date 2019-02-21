В Каире умер глава корпункта ВГТРК Андрей Попов

КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. Российский журналист Андрей Попов, руководитель бюро ВГТРК в Каире, умер в четверг на 71-м году жизни. Эту информацию ТАСС подтвердили в консульском отделе посольства РФ в египетской столице.

По имеющейся информации, Попову стало плохо во время ежедневной утренней прогулки. Согласно предварительному медицинскому заключению, журналист умер от острой сердечной недостаточности.

Андрей Попов, собственный корреспондент ВГТРК на Ближнем Востоке, проработал в Египте около 30 лет. С 1991 года он делал репортажи о стране и регионе сначала для Гостелерадио СССР, затем для радио "Маяк" и телеканала "Россия". До Египта были пять лет командировки в Ливане во время гражданской войны в этой арабской стране, а до Бейрута были еще два года в Каире.