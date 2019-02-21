Минприроды внесло в кабмин законопроект о квотировании вредных выбросов в атмосферу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минприроды РФ внесло в правительство законопроект о квотировании вредных выбросов в атмосферу, предлагающий закрепить право регионов на использование при нормировании выбросов результатов расчетов загрязнения воздуха по населенным пунктам в целом, а не отдельным предприятиям. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства.

"Минприроды России направлен в правительство РФ проект федерального закона о сводных расчетах загрязнения атмосферного воздуха. Законопроект предоставляет регионам право организовывать проведение сводных расчетов загрязнения воздуха и использовать результаты таких расчетов при нормировании выбросов загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, новая методика позволит прицельно снижать концентрацию наиболее опасных веществ и вычислять нормативы не для отдельных предприятий, а в целом для городов и районов.

Заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов пояснил, что действующая система предполагает учет выбросов предприятий, которые контролируются на границах санитарно-защитных зон заводов. Квотирование же предполагает контроль в выбранных точках проживания людей. Кроме того, вместо задекларированных планов допустимых выбросов предполагается установить плавающую границу допустимого загрязнения в зависимости от общего состояния атмосферы.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что пилотный проект в рамках новых норм может быть проведен в Челябинской области. Первый заместитель главы министерства Денис Храмов уточнял, что разработку методики соответствующих расчетов предполагается завершить к маю.