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Власти Ингушетии приложат все усилия, чтобы вернуть задержанных в Египте студентов

Глава региона Юнус-Бек Евкуров ранее сообщил, что четверо задержанных находятся в тюрьме Каира, судьба еще одного студента остается неизвестной

МАГАС, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены приложить все усилия, чтобы вернуть на родину задержанных в Египте пятерых студентов из региона, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

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Ранее сообщалось, что в августе 2018 года в Каире были задержаны граждане России, которые хотели получить в Египте религиозное образование. Через какое-то время некоторых из них отпустили, однако судьба пятерых - все они уроженцы Ингушетии - оставалась неизвестной. Глава региона Юнус-Бек Евкуров 2 февраля сообщил, что четверо из пяти задержанных переведены в тюрьму Каира, судьба пятого студента все еще неизвестна.

"Работа в этом направлении не останавливается, мы в постоянном контакте с посольством Египта в РФ, будем предпринимать все усилия для скорейшего возвращения нашей молодежи на родину", - цитирует пресс-служба Евкурова.

Как сообщается, к выяснению всех причин произошедшего подключено постпредство республики при президенте РФ.

"Родители троих ребят уже прибыли в Каир и провели с ними встречу. Работа по оперативному установлению местонахождения ребят в Египте проводится постпредом региона при президенте РФ Алиханом Цечоевым, он неоднократно встречался с послом Египта в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром для выяснения всех обстоятельства и причин случившегося. К этой работе были подключены и депутаты Госдумы, и члены Совета Федерации от Ингушетии", - добавил Евкуров.

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Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичЕгипетРоссияИнгушетия
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