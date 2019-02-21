Минпросвещения не нашло противоречий в порядке формирования федерального перечня учебников

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения России указало на отсутствие противоречий в порядке формирования федерального перечня учебников, о которых ранее сообщила Генпрокуратура РФ после проведения антикоррупционной экспертизы. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее Генпрокуратура РФ провела антикоррупционную экспертизу приказа Минобрнауки от 18 июля 2016 года, утверждающего порядок формирования федерального перечня учебников, и выявила ряд противоречий, которые являются коррупциогенными факторами. Так, дополнительная экспертиза учебника проводится той же или другой экспертной организацией при возникновении вопросов в отношении выводов или обоснования выводов экспертной организации, но условия выбора экспертной организации не определены. Также, согласно приказу, учебник исключается из перечня при экспертном заключении, не соответствующем содержанию учебника, однако порядок пересмотра экспертных заключений после включения учебника в перечень не определен.

"В своей нормативной деятельности министерство всегда опирается на строгие законодательные нормы, и указанный порядок проходил все необходимые инстанции, включая правовую, антикоррупционную и иные экспертизы. Вся дальнейшая работа проходила в соответствии с утвержденным документом в рамках правового поля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что министерство ведет масштабную работу над новым порядком формирования федерального перечня учебников и "учтет в этой работе предписания Генеральной прокуратуры". "Перед министерством стоит задача сформировать в конечном итоге нормативную базу, обеспечивающую школу современными учебниками с актуальной для учащихся информацией", - отметили в министерстве.

Как сообщили в Генпрокуратуре, при проведении экспертизы учебника должен быть исключен конфликт интересов между экспертом и заказчиком экспертизы учебника, в противном случае научно-методический совет по учебникам принимает решение не рекомендовать его включение в федеральный перечень. Но понятие конфликта интересов и способы его предотвращения не определены, что "предоставляет возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению должностных лиц".

Кроме того, согласно приказу, учебник не может быть рекомендован к включению в федеральный перечень, если он по решению совета направлен на дополнительную или повторную экспертизу. Одновременно закреплены противоречивые положения, согласно которым учебник исключается из федерального перечня при непредоставлении в установленные сроки положительного экспертного заключения по результатам дополнительной или повторной экспертизы учебников.