Москалькова: вступление РФ в Международный институт омбудсменов наладит обмен опытом

АФИНЫ, 21 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Вступление РФ в Международный институт омбудсменов в 2019 году позволить обмениваться лучшими практиками в области защиты прав человека. Об этом заявила в четверг российским журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Любые формы интеграции сегодня на пространстве защиты прав человека очень важны. Международный институт омбудсменов имеет давнюю историю, свои возможности для коммуникаций, и мы договорились о таком сотрудничестве. Обменяемся документами, которые позволяют формализовать эти отношения между Россией и этим институтом, и между Евразийским альянсом омбудсменов и Международным институтом", - сказала она.
По словам Москальковой, такое сотрудничество "позволяет обмениваться лучшими практиками". Например, омбудсмены в Греции, Армении, Казахстане, Узбекистане сейчас наделены полномочиями национального превентивного механизма, который "позволяет некоему общественному пулу при омбудсмене посещать в любое время пенитенциарную систему, устанавливать общественный контроль за деятельностью этих служб и быстро реагировать на нарушения".
В России тоже имеются полезные формы работы, в том числе в плане правового просвещения, отметила она. "Мы, например, проводим каждый год единый урок "Права человека", в котором принимают участие все школьники и студенты. В прошлом году приняли участие где-то 6 млн человек, и все, кто связан с правами человека - омбудсмен, его аппарат, выходят с тем, чтобы провести просветительскую работу. Мы используем свои механизмы проверки жалоб, которые не используются в других государствах и, наоборот, в других государствах есть механизмы защиты неприкосновенности и независимости этих институтов".
После переговоров в Афинах с омбудсменом Ирландии, президентом Международного института омбудсменов Питером Тиндаллом Москалькова сообщила в четверг на своей странице в Instagram, что институт уполномоченного по правам человека в РФ в этом году станет членом Международного института омбудсменов. По словам Москальковой, она также договорилась с Тиндаллом проработать вопрос о возможном подписании меморандума о взаимодействии между Международным институтом омбудсменов и Евразийским альянсом омбудсменов, созданным в 2017 году по инициативе российского и киргизского уполномоченных.
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На полях международной конференции в Афинах провела встречу с омбудсменом Ирландии, Президентом Международного института омбудсменов господином Питером Тиндаллом. Обсудили актуальные проблемы защиты прав человека в современном мире, с которыми сталкивается в своей работе каждый омбудсмен. Подчеркнули необходимость нахождения новых путей по их преодолению, в том числе путём развития интеграционных процессов между государствами, а также создания площадок для многостороннего взаимодействия между омбудсменами. В 2019 году состоится вступление института Уполномоченного в Международный институт омбудсменов. Также договорились проработать вопрос о возможном подписании меморандума о взаимодействии между Международным институтом осбудсменов и Евразийским альянсом омбудсменов, созданном в 2017 году по инициативе российского и киргизского уполномоченных.
Афинский форум
Москалькова приняла участие в конференции, посвященной 20-летию института омбудсмена Греции, состояшейся в четверг в Афинах. Она сообщила, что на форуме, к примеру, обсуждался вопрос о предъявлении гражданского иска омбудсмену Польши за его профессиональную деятельность и высказывания.
"Все [участники конференции] выразили протест и одновременно заметили несовершенство законодательства, которое не позволило защитить омбудсмена Польши от таких притязаний государственных властей. А именно в этом и есть смысл института с тем, чтобы предотвратить [нарушения] и указать высшей власти на злоупотребления властными полномочиями, на волокиту в рассмотрении тех или иных вопросов, на несправедливые решения. Только тогда можно в демократическом правовом государстве построить цивилизационное пространство, где человек будет действительно чувствовать себя комфортно", - заключила Москалькова.