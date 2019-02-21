Москалькова: вступление РФ в Международный институт омбудсменов наладит обмен опытом

АФИНЫ, 21 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Вступление РФ в Международный институт омбудсменов в 2019 году позволить обмениваться лучшими практиками в области защиты прав человека. Об этом заявила в четверг российским журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Любые формы интеграции сегодня на пространстве защиты прав человека очень важны. Международный институт омбудсменов имеет давнюю историю, свои возможности для коммуникаций, и мы договорились о таком сотрудничестве. Обменяемся документами, которые позволяют формализовать эти отношения между Россией и этим институтом, и между Евразийским альянсом омбудсменов и Международным институтом", - сказала она.

По словам Москальковой, такое сотрудничество "позволяет обмениваться лучшими практиками". Например, омбудсмены в Греции, Армении, Казахстане, Узбекистане сейчас наделены полномочиями национального превентивного механизма, который "позволяет некоему общественному пулу при омбудсмене посещать в любое время пенитенциарную систему, устанавливать общественный контроль за деятельностью этих служб и быстро реагировать на нарушения".

В России тоже имеются полезные формы работы, в том числе в плане правового просвещения, отметила она. "Мы, например, проводим каждый год единый урок "Права человека", в котором принимают участие все школьники и студенты. В прошлом году приняли участие где-то 6 млн человек, и все, кто связан с правами человека - омбудсмен, его аппарат, выходят с тем, чтобы провести просветительскую работу. Мы используем свои механизмы проверки жалоб, которые не используются в других государствах и, наоборот, в других государствах есть механизмы защиты неприкосновенности и независимости этих институтов".

После переговоров в Афинах с омбудсменом Ирландии, президентом Международного института омбудсменов Питером Тиндаллом Москалькова сообщила в четверг на своей странице в Instagram, что институт уполномоченного по правам человека в РФ в этом году станет членом Международного института омбудсменов. По словам Москальковой, она также договорилась с Тиндаллом проработать вопрос о возможном подписании меморандума о взаимодействии между Международным институтом омбудсменов и Евразийским альянсом омбудсменов, созданным в 2017 году по инициативе российского и киргизского уполномоченных.