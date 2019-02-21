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Взрыв в жилом доме в Магнитогорске

Глава МЧС наградил спасателя, извлекшего младенца из-под завалов в Магнитогорске

Петр Гриценко получил крест "За доблесть"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев наградил в четверг крестом "За доблесть" начальника Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра "Лидер" Петра Гриценко, который спас из-под завалов частично рухнувшего в Магнитогорске дома 11-месячного Ваню Фокина. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС.

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"Глава МЧС Евгений Зиничев наградил военнослужащих Центра "Лидер". Знак отличия МЧС России крест "За доблесть" был вручен начальнику Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС Петру Гриценко и замначальника медико-спасательного отдела Анатолию Чумичеву, медаль МЧС "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" - начальнику оперативного отдела Владимиру Ковальчуку. Именным огнестрельным оружием был награжден Александр Шевченко", - сказали в пресс-службе.

Ранее за спасение Вани Фокина руководство Центра "Лидер" присвоило Гриценко внеочередное звание полковника.

Теги
РоссияВзрыв в жилом доме в Магнитогорске
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