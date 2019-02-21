Глава МЧС наградил спасателя, извлекшего младенца из-под завалов в Магнитогорске

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев наградил в четверг крестом "За доблесть" начальника Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра "Лидер" Петра Гриценко, который спас из-под завалов частично рухнувшего в Магнитогорске дома 11-месячного Ваню Фокина. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС.