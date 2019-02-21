В Британии открылось представительство Императорского православного палестинского общества

ЛОНДОН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Представительство Императорского православного палестинского общества (ИППО), старейшей в России научной и гуманитарной организации, открылось в четверг в Великобритании. Торжественная церемония прошла в Кавалерийском и гвардейском клубе в центре Лондона, а членами общества в Соединенном Королевстве стали представители аристократических кругов, принявших православие и являющиеся прихожанами Сурожской епархии Русской православной церкви.

Председатель ИППО Сергей Степашин не смог присутствовать на церемонии, однако от его имени было зачитано приветствие, в котором были указаны основные цели нового представительства. "Одной из основных задач нашего Общества в Соединенном Королевстве является развитие и укрепление культурных связей народов России с народами, проживающими в вашей стране, в том числе и через организацию культурно-просветительской деятельности, связанной с увековечением памяти великой княгини Елизаветы Федоровны на британской земле", - говорится в приветственном слове.

Елизавета Федоровна (1864-1918), вторая дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, была внучкой королевы Великобритании Виктории(1819-1901). После того, как ее супруг погиб в 1905 году от рук террористов, она возглавила Общество, имевшего целью оказать помощь в совершении паломничества к святыням православия.

Дочь трех держав

На этот момент Степашин обратил особенное внимание. "Мы убеждены, что великая княгиня Елизавета Федоровна является не только значимой фигурой в российской истории, но и человеком мира, дочерью трех великих держав - России, Великобритании и Германии, о жизни и подвигах которой имеют право и должны знать все люди этих государств. Нашей задачей является просвещение жителей Соединенного Королевства, чтобы они узнали о роли и значении великой княгини в истории взаимоотношений наших стран. Также нашим долгом является донести до британцев историю о ее замечательном и благоверном жизненном пути", - говорится в приветственном слове председателя ИППО.

Как рассказал в разговоре с корреспондентом ТАСС руководитель Хамовнического местного отделения ИППО города Москвы Игорь Лапшин, британское представительство, которое возглавил известный британский общественный деятель Майкл Уинн-Паркер, "планирует осуществлять различные культурные проекты, в том числе издательские и выставочные". "В этом году отмечается 155 лет со дня рождения Елизаветы Федоровны и планируются мероприятия, посвященные этой дате", - добавил он. Лапшин признался, что на данный момент он не может привести какие-то деталей, так как проекты находятся на этапе обсуждения.

Отвечая на вопрос, не усложняет ли воплощение в жизнь подобных идей плохие отношения между Москвой и Лондоном, собеседник агентства сказал: "Деятельность общества лежит вне политики. Культурные мосты всегда должны существовать и, возможно, сегодня они еще более актуальны, чтобы помогать развивать отношения между британским и российским народами".