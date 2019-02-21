В Лос-Анджелесе впервые за полвека ожидается снег

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Снегопад ожидается в Лос- Анджелесе впервые за более чем полвека. Как сообщила в четверг газета LA Times со ссылкой на сотрудника Национальной метеослужбы Дэвида Суита, к городу приближается зародившийся в канадской провинции Альберта фронт исключительно холодного воздуха. "Это, возможно, самый холодный атмосферный фронт, который я когда-либо наблюдал в Калифорнии, - привела газета его слова. - У нас раньше фиксировались падения температуры по утрам и легкие заморозки, однако не помню, чтобы мы наблюдали столь холодный атмосферный фронт".

Согласно метеопрогнозу, до 152 мм снега может выпасть в горах Сан-Габриэль, а в пределах округа Лос-Анджелес снег может выпасть в районе Голливуд-Хиллз, примерно в 16 километрах к северо-западу от Staples Center, где в воскресенье вечером состоится 91-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств "Оскар".

Последний раз сильный снегопад в Лос-Анджелесе прошел в январе 1962 года, отметила газета со ссылкой на архивы городской публичной библиотеки. Тогда снег выпал в центре и в западных районах города, но быстро растаял.

Нынешней зимой в Калифорнии уже был превзойден один температурный рекорд, напомнила газета: в минувший вторник в Санта-Барбаре столбик термометра опустился до 0,5 градусов Цельсия. До сих пор самым холодным там считался 1990 год, когда температура в аэропорту Санта-Барбары опускалась до 1,1 градуса Цельсия.