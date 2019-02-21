Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 8 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, продажа билетов на поезда, которые идут на полуостров, откроется в сентябре. Об этом сообщил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко в четверг на заседании круглого стола на V Межрегиональной выставке предприятий туриндустрии "Крым. Сезон - 2019".

"Дата определена. И нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придет в Крым. Принято, что продажа открывается за 45 суток, но есть договоренность, что билеты [на поезда в Крым] начнут продавать за 90 дней от 8 декабря", - сказал Резниченко.

Он добавил, что на Крымском полуострове продажа билетов на поезда дальнего следования будет проводится в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак. Железнодорожными перевозками на полуостров будет заниматься отдельная транспортная компания, которую определят в феврале или марте.

"Это будет предприятие с материка, хозяева подвижного состава. Мы [КЖД] будем распоряжаться здесь инфраструктурой, которая есть, и организовывать здесь работу", - пояснил Резниченко.

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, движение большегрузов разрешено с 1 октября. Строительство железной дороги через пролив продолжается, открытие планируется в 2019 году.