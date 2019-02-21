В Калининграде предложили воссоздать памятники советским солдатам, разрушенные в Европе

КАЛИНИНГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Памятники героям Великой Отечественной войны, которые демонтируются в странах Балтии и в Польше, могут быть восстановлены в Калининграде на территории Парка Победы. Идея была озвучена в четверг на заседании совета при губернаторе Калининградской области по увековечению памяти погибших при защите Отчества.

С предложением к властям региона обратилась общественная организация ветеранов войны, труда, Bооруженных сил и правоохранительных органов, обратив внимание на то, что проблема касается в большей части Польши, где в ближайшее время может быть демонтировано более 230 памятников советским воинам.

"Это серьезный вопрос. У нас он вызывает чувство горечи и тревоги", - отметил представитель организации Юрий Быченков, предложив решить вопрос создания мемориала в Калининградской области.

Руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, сообщил, что местом для размещения памятников, либо их макетов может стать Парк Победы в Калининграде, находящийся рядом с мемориалом Памятник 1200 Гвардейцам, увековечившим память воинов 11-й гвардейской армии, погибших при штурме Кенигсберга (ныне Калининград) в апреле 1945 года.

"Сама логика самой территории, в целом имеющей мемориальное значение, подталкивает к такому предложению", - сказал он.

Губернатор области Антон Алиханов отметил, что речь о переносе самих памятников на территорию области пока не идет.

"Идея хорошая, но мы пока поработаем вместе с Министерством иностранных дел РФ относительно того, чтобы составить реестр того, что же было в реальности уничтожено в Прибалтике, в Польше", - сказал он, заметив, что место расположения такого мемориала пока не определено. Им, по его словам, может стать калининградская экспозиция исторического парка "Россия - моя история", где могут разместиться макеты разрушенных мемориалов.

Ранее сообщалось о демонтаже ряда памятников героям Великой Отечественной войны в Польше. В частности, в 2016 году в польском городе Пененжно был окончательно демонтирован памятник дважды Герою Советского Союза генералу Ивану Черняховскому (1906-1945), который был тяжело ранен на окраине этого города и скончался 18 февраля 1945 года.