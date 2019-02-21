Книга "Век географии" вышла к 100-летию академической географии в России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Книга "Век географии" вышла к столетию Института географии Российской академии наук. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации "Российский учебник".

"В книге известные российские ученые простым языком рассказывают о сложных вещах. Мы искренне надеемся, что она будет интересна не только специалистам, но и всем, кто интересуется географией, и в том числе будет полезна школьным учителям", - сказал главный редактор "Российского учебника" Руслан Гагкуев.

В издании представлены обзоры наиболее важных проектов, посвященных в том числе глобальным изменениям природы и климата, обеспеченности различных регионов России и мира пресной водой, трансконтинентальных миграций птиц, мобильности населения страны и феномена вторых жилищ ("дач"), региональных различий в процессах цифровизации. Все материалы дополнены наглядными иллюстрациями, цветными картами, графиками и фотографиями, а также мнениями экспертов о перспективах развития географической науки в ближайшие годы.

В свою очередь, замдиректора Института географии РАН, заведующий кафедрой географического факультета МГУ им. Ломоносова Владимир Колосов заявил ТАСС, что один из современных вызовов в России - это адаптация нашего хозяйства к изменениям глобального климата, поскольку происходит сдвиг природных зон. "Это влечет за собой серьезные последствия для сельского хозяйства, в обеспечении водой. В ходе пространственного развития России география также обязана сказать свое слово, это долг нашей науки, поскольку она изучает изменения природы и климата, последствия нагрузки на природную среду, проистекающие из каких-то хозяйственных планов, систему расселения", - сказал Колосов.